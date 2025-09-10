Сан-Паулу. Эала выиграла шестой матч подряд, две теннисистки одержали дебютные победы в Туре

На турнире WTA 250 в Бразилии завершились матчи первого круга



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 1) – Мириана Тона (Италия, Q) 6:1, 6:1

Лаура Пигосси (Бразилия) – Элизабет Мандлик (США) 2:6, 6:3, 6:4

Берфу Дженгиз (Турция) – Жасмин Ортенци (Аргентина) 6:1, 6:2

Рената Сарасуа (Мексика, 5) – Луиса Фуллана (Бразилия, WC) 6:2, 6:1

Ана Кандиотто (Бразилия, WC) – Валерия Страхова (Украина) 6:3, 5:7, 6:0

Панна Удварди (Венгрия, 8) – Анна Роджерс (США) 6:2, 6:3

Александра Эала (Филиппины, 3) – Ясмин Мансури (Франция, Q) 6:0, 6:2

Франческа Джонс (Великобритания, 6) – Лина Глушко (Израиль) 4:6, 6:2, 6:3

Берфу Дженгиз (№565 WTA) четвертый раз выступает в основной сетке турнира WTA и одержала первую победу. Дальше 25-летняя турецкая теннисистка встретится с Ренатой Сарасуа (№84 WTA), и для нее это будет девятый матч в карьере против соперницы из топ-100 (одержала одну победу).

Ана Кандиотто (№593 WTA) сыграла свой дебютный матч на уровне Тура.

Александра Эала продлила беспроигрышную серию до шести матчей. На прошлой неделе филипинская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

