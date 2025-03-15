Первая ракетка Великобритании: “В детстве я представлял себе теннис по-другому. Путь наверх через “фьючерсы” и “челленджеры” – настоящий ад”

14-я ракетка мира британец Джек Дрэйпер рассказал о сложностях на пути к стабильным результатам, борьбе с травмами и своем отношении к профессиональному теннису.



“В детстве я был довольно маленьким, а потом резко вырос в 15-17 лет. За эти годы было много взлетов и падений, и не только с физической точки зрения, но и с ментальной. Были моменты, когда я вообще не был уверен, хочу ли продолжать.

Путь наверх через “фьючерсы” и “челленджеры” – это настоящий ад. Это не Уимблдон, не Индиан-Уэллс, где все красиво и комфортно. Ты уезжаешь куда-то на 3-4 недели подряд, чувствуешь себя одиноким.

Честно говоря, в детстве я представлял себе теннис совсем по-другому. Мне казалось, что можно просто взять и зажечь на Уимблдоне, а реальность оказалась совсем другой. В какой-то момент я понял, что мне придется вкладываться на долгой дистанции, если я хочу чего-то добиться.

Пару лет назад я постоянно получал травмы, держался в районе 40-го места в мире, но при этом не был на 100% погружен в процесс. В какой-то момент я посмотрел на себя со стороны и осознал: если я хочу добиться успеха, мне придется вложить в это все силы. Принял решение, что буду проходить через все трудности, буду справляться с неудачами и двигаться вперед с позитивным настроем.

После этого у меня было 16 месяцев стабильной работы, без серьезных травм, и теперь я чувствую себя здоровым и ментально, и физически. Жду с нетерпением, что будет дальше”, – рассказал Джек Дрэйпер.

23-летний британец, занимающий первое место в национальном месте, завтра в Индиан-Уэллс впервые сыграет в полуфинале “Мастерса” и попробует прервать 16-матчевую победную серию Карлоса Алькараса на этом турнире.

btu.org.ua