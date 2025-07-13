Штайнер: Я тоже удивлён увольнением Хорнера

Гюнтер Штайнер руководил командой Haas с момента основания, но в конце 2023 года был уволен со своего поста, поэтому как никто другой понимает, какие чувства сейчас испытывает Кристиан Хорнер.

В свежем выпуске подкаста The Red Flag Штайнер прокомментировал перестановки в Red Bull Racing: «Я тоже был очень удивлён, когда это произошло. В Red Bull происходили какие-то события, и мы все об этом подозревали.

Сейчас мы не можем сказать, что это случилось неожиданно, ведь прошло уже больше года с момента начала скандала с участием Кристиана. С тех пор, скажем так, в Red Bull не было радостных дней. Но я не ожидал, что сейчас его уволят. Когда случаются подобные скандалы, в Red Bull обычно успешно с ними справляются, но такое решение стало для меня полной неожиданностью.

Конечно, нельзя сказать, что произошло что-то ужасное, но ничто не предвещало такого развития событий. Но всё течёт, всё меняется».

Рассуждая о новом руководителе Red Bull Racing Лоране Мекисе, Штайнер сказал: «Думаю, он останется на этом посту. Они хорошо его знают ещё со времён Toro Rosso, затем он вернулся в Racing Bulls. Его хорошо знают, и Лоран отличный парень».

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