Тренер назвал супертяжа с Украины, который на одном уровне с Мухаммедом Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский тренер Леонид Лоевский высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика – объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Что касается профессионального бокса, то Усик показал себя здесь с лучшей стороны. В мире очень сильно уважают Фьюри и Джошуа, а Саша их по два раза уже побеждал. Ну и сейчас он стоит на одном уровне с Мохаммедом Али, ведь дважды стал абсолютным чемпионом мира», – сказал Лоевский.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.

sport.ua