Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд назвал своего самого сильного соперника. Эвандер, который дрался за карьеру с такими именитыми соперниками, как Тайсон, Льюис и Боу, выделил Дуайта Мохаммеда Кави.

«Я бы сказал, что моим самым тяжелым соперником был не Риддик Боу, а Дуайт Мохаммед Кави. Причина, почему с ним было так трудно, заключалась в том, что бой длился 15 раундов. Я знал, на что он способен. Я видел, что он агрессивный парень, он никого не отпускает. Его рост не соответствовал тому, как он дрался. Его руки были длиннее моих. Я дрался с парнем, который ниже меня, но имел большие руки. Он был старше и умнее. Мне нужно было многое преодолеть, и я это сделал», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua