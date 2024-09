Сайнс: До конца года хочу получить максимум удовольствия

by

Карлос Сайнс проводит один из самых трудных сезонов в его карьере, и это связано с тем, что до середины года у него не было контракта на 2025-й. По словам испанца, в психологическом плане это была далеко не самая комфортная ситуация.

«Из-за того, через что мне пришлось пройти в этом году, я был не в идеальной ситуации, и это не способствовало выступлениям на максимально возможном уровне, – признал Карлос в интервью The Athletic, спортивному приложению к газете The New York Times. – Полагаю, каждый гонщик Формулы 1 хочет, чтобы с его перспективами была определённость, чтобы о будущем не надо было беспокоиться.

Тем более я выступаю за команду Ferrari, в которой и без того высочайший уровень прессинга и очень напряжённая рабочая обстановка. Но несмотря на все сложности я всё-таки я горжусь тем, как провёл первую половину сезона, и всё складывалось более-менее неплохо. Однако считаю, что гонщик способен показывать более высокие результаты на круге, когда у него на душе немного спокойнее.

Но я рад, что последние четыре года выступаю за Скудерию. Я всегда говорил: если ты становишься гонщиком Ferrari, ты им остаёшься навсегда. Этого у меня никто не отнимет, и до конца сезона я намерен получить максимум удовольствия…»

