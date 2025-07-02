Вассёр: Мы надеемся на безупречный уик-энд

После хорошего результата в Австрии в Ferrari надеются закрепить успех в Сильверстоуне…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Из Австрии мы переезжаем в Сильверстоун, где пройдёт этап на одной из классических трасс с совсем другими характеристиками, чем в Шпильберге.

Новинки, которые мы поставили на SF-25, сыграли свою роль в достижении хорошего результата в прошлое воскресенье, и мы надеемся использовать этот позитив в следующей гонке. Мы видели, как важно сосредоточиться на каждом аспекте работы, чтобы показать высокие результаты, и стремимся провести ещё один безупречный уик-энд.

Это домашняя гонка для Льюиса, и он нацелен на хороший результат на трассе, где его всегда невероятно поддерживают. Лично я с нетерпением жду возвращения на трассу с командой, чтобы насладиться особой, уникальной атмосферой Сильверстоуна».

Источник