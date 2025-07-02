Усик – Дюбуа, Новицкий – Сиренко. Лучшие боксерские поединки июля

Александр Усик и Даниель Дюбуа

Не слишком зрелищное и даже невзрачное возвращение Деонтея Уайлдера стало справедливым итогом боксерского июня – интересных боев было откровенно мало. В Эр-Рияде состоялись поединки 1/8 финала Гран-при WBC, по итогам которых определились 32 сильнейших боксера в четырех весовых категориях – они продолжат борьбу за титулы Хосе Сулеймана.

Фабио Уордли стал временным чемпионом мира, а Кейшон Дэвис так и не смог добраться до ринга. Провалил взвешивание накануне титульного поединка, вляпался во все возможные скандалы и в итоге свой пояс потерял.

Главным событием июля, очевидно, станет вечер бокса на Уэмбли, где сильнейшего супертяжа современности определят Александр Усик (Украина) и Даниель Дюбуа (Великобритания). Кроме этого, зрители увидят бой паундового Джесси Родригеса, возвращение легендарного Мэнни Пакьяо и грандиозный вечер бокса в Нью-Йорке – в ночь на 13 июля на ринг выйдут Хамза Шираз, Эдгар Берланга, Шакур Стивенсон, Уильям Сепеда и другие.

Самые интересные поединки июля в мире бокса:

1 июля, Нэшвилл (США)

Сергей Деревянченко (15–6, 10 KO) – Джереми Рамос (14–15, 4 КО). Рейтинговый бой в среднем весе (до 76,2 кг)

5 июля, Манчестер (Англия)

Джек Кэттеролл (30–2, 13 KO) – Харлем Юбенк (21–0, 9 KO). Рейтинговый бой в первом полусреднем весе (дт63,5 кг)

11 июля, Нью-Йорк (США)

Кэти Тейлор (24–1, 6 KO) – Аманда Серрано (47–3–1, 31 KO). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

12 июля, Нью-Йорк (США)

Хамза Шираз (21–0–1, 17 KO) – Эдгар Берланга (23–1, 18 KO). Претендентский бой по версии WBC во втором среднем весе (до 76.2 кг)

Шакур Стивенсон (23–0, 11 KO) – Уильям Сепеда (33–0, 27 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг)

Альберто Пуэльо (24–0, 10 KO) – Субриэль Матиас (22–2, 22 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Давид Моррель (11–1, 9 KO) – Имам Хатаев (10–0, 9 KO). Рейтинговый бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

19 июля, Лондон (Англия)

Александр Усик (23–0, 14 KO) – Даниель Дюбуа (22–2, 21 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Лоуренс Околи (21–1, 16 KO) – Кевин Лерена (31–3, 15 KO). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Андрей Новицкий (15–0, 11 KO) – Владислав Сиренко (22–0, 19 KO). Бой за титул чемпиона по версии WBC International в супертяжелом весе (свыше 101,6 кг)

Даниэль Лапин (11–0, 4 KO) – Льюис Эдмондсон (11–0, 3 KO). Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

19 июля, Лас-Вегас (США)

Марио Барриос (29–2–1, 18 KO) – Мэнни Пакьяо (62–8–2, 39 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Себастьян Фундора (22–1–1, 14 KO) – Тим Цзю (25–2, 18 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг)

19 июля, Фриско (США)

Джесси Родригес (21–0, 14 KO) – Пхумелеле Кафу (11–0–3, 8 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во второ наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

26 июля, Нью-Йорк (США)

Ксандер Зайас (21–0, 13 KO) – Хорхе Гарсия (33–4, 26 KO). Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг)

26 июля, Детройт (США)

Кларесса Шилдс (16–0, 3 KO) – Лени Дэниелс (11–2–2, 1 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе

30 июля, Йокогама (Япония)

Кенширо Тераджи (25–1, 16 KO) – Рикардо Сандовал (26–2, 18 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)

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