41-летний Лара нокаутировал Дэнни Гарсия в бою за свой чемпионский титул

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В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого Сауль «Канело» Альварес выиграл решением судей с Эдгара Берланги.

В соглавном поединке ивента 41-летний чемпион мира по версии WBA в средней весе Эрисланди Лара из Кубы встретился с американцем Дэнни Гарсией. Лара победил в девятом раунде и сохранил у себя чемпионский титул.

Как известно, кубинец Лара является бывшим чемпионом мира среди любителей. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и впервые сразился за чемпионский титул в июне 2013-го, завоевав временный пояс WBA в первом среднем весе.

sport.ua