Франко Колапинто: Я не ожидал, что дойду до финала

Оба гонщика Williams прошли в финал квалификации в Баку, хотя для Франко Колапинто это только второй гоночный уик-энд в составе Williams, и на городской трассе в столице Азербайджана он раньше никогда не выступал. Более того, ему удалось опередить своего опытного напарника, хотя Алексу Элбону явно помешал странный случай под конец финальной сессии.

С его FW46 кто-то из механиков забыл убрать специальный вентилятор, который обеспечивает дополнительное охлаждение, когда машина находится в боксах, и это заметили, когда Элбон уже выехал за пределы пит-лейн. Из-за этого было потеряно время, и он просто не успел начать свою заключительную попытку.

Франко Колапинто (9-й): «Уже в моей второй квалификации в Формуле 1 мне удалось пройти в финальную сессию, и я невероятно рад за себя и за команду.

Я не ожидал, что дойду до финала, и просто проводил сессию за сессией, стараясь постепенно наращивать темп. В этот уик-энд работа машины меня вполне устраивает, мне всё комфортнее за рулём, и постепенно изучаю новую для меня трассу.

По-моему, сегодня мы сделали почти всё, что было в наших силах. Вчерашнее начало уик-энда было трудным, но мы отлично поработали, стараясь добиться перемен к лучшему. После аварии на первой тренировке для меня было важно обрести уверенность, тем более на городской трассе.

Ошибка на тренировке означала, что я не смог провести длинную серию кругов, и завтра это может сказаться, но я думаю, что вечером в процессе подготовки к гонке мы постараемся понять, за счёт чего можно прибавить».

Алекс Элбон (10-й): «Три этапа подряд мы выходим в финал квалификации, и это позитивный момент, а сегодня это удалось обеим машинам, что вообще хорошо. Машина производит неплохое впечатление, новинки работают эффективно.

Как ни забавно, но вообще-то лично я в этот уик-энд машиной не очень доволен, хотя это позитивный момент, который говорит о том, что мы ещё можем добиться дальнейших улучшений, тем более что гоночный темп FW46 на неплохом уровне.

Если говорить о проблеме с вентилятором, которая произошла по ходу финальной сессии, то подобные вещи иногда происходят. Понятно, что это произошло случайно, и команда разберётся в причинах случившегося. Впрочем, рассуждая реалистично, я бы мог отыграть одну, максимум две позиции, если бы всё сложилось идеально. В любом случае завтра при старте с десятой позиции мы сможем бороться за очки».

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