Лео Турини: Давайте напрямоту…

После Гран При Монако Лео Турини не скрывает своего разочарования от этой странной гонки, которая, с его точки зрения, была больше похожа на комедию – в том числе из-за нового правила двух обязательных пит-стопов…

Давайте напрямоту. Гран При Монако из-за дурацкого правила двух обязательных пит-стопов превратился во второсортную комедию, при том что эмоциональный накал гонки и без того оставлял желать лучшего.

Впрочем, тут вряд ли можно что-то сделать: современные машины Формулы 1 такие длинные и широкие, что гонки по улицам средиземноморского княжества становятся откровенным анахронизмом, хотя и по-своему привлекательным. Боюсь, это ожидает нас и в будущем.

Фактически всё решилось ещё в субботу. Разумеется, будучи настоящим болельщиком Ferrari, я без всякого стыда готов признать, что если бы Леклеру удалось сотворить чудо, то я бы делился своими впечатлениями в другом тоне и выбирал для этого другие слова. Хотя и второе место Шарля в домашней гонке уже можно считать шедевром.

Это лучший результат сезона для SF-25, но его нельзя считать достаточным. Если только вы не живёте в плену ложных представлений. Позвольте объяснить.

В следующий уик-энд в Барселоне вступит в силу новая директива FIA относительно гибкости передних крыльев. Оптимисты (возможно, предающиеся самообману) верят, что это лишит команду McLaren её явного преимущества. С одной стороны, этого нельзя исключать, с другой, правы и те, кто сомневается.

Посудите сами: все команды знают об этом правиле уже несколько месяцев, и вряд ли можно допустить, что это новшество стало сюрпризом для Андреа Стеллы, прекрасного итальянского специалиста, который руководит командой McLaren.

Получится ли у Ferrari воспользоваться ситуацией и каким-то образом вывести Леклера и Льюиса Хэмилтона на более высокие позиции, чтобы они смогли бороться за относительно достойные результаты? Или, как ни печально, в Маранелло решат, что пора переключаться на подготовку к 2026 году, и все ресурсы направят на это? Равно как и все наши надежды тоже придётся переориентировать на будущее…

Это мы выясним ближе к июлю, а пока, несмотря на всё непреклонное упорство Макса Ферстаппена, спор за титул остаётся исключительно личным делом гонщиков McLaren – Ландо Норриса, вчера ставшего вполне заслуженным триумфатором, и Оскара Пиастри.

Их MCL39 не машина, а ракета (посмотрите, как они проехали последний круг Гран При Монако, когда Ферстаппен им уже не мешал), и именно они выиграли шесть из восьми уже состоявшихся Гран При.

Не о таком сезоне поклонники Ferrari мечтали всего несколько месяцев назад.

P.S. Айзек Хаджар впечатляет всё сильнее, а Кими Антонелли надо бы как-то перестроиться.

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