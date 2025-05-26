Ролан Гаррос. Киченок и Павич получили первый номер посева на турнире в миксте

Украинско-хорватский дуэт выступит на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 26 мая – 9 июня • грунт • €475000

Действующие чемпионы: Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Людмила Киченок и хорват Мате Павич в стартовом матче встретятся с японской теннисисткой Мию Като и Тимом Пюцом из Германии. Отметим, что Като и Пюц два года назад стали чемпионами на Ролан Гаррос.

Киченок и Павич шестой раз сыграют вместе. В прошлом сезоне украинско-хорватская пара одержала две победы в трёх сыгранных матчах (по одной на Ролан Гаррос и Уимблдоне).

В 2023 году Киченок и Павич выиграли титул на Уимблдоне.



Фото: Getty Images.

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