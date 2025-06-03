Ролан Гаррос. Музетти в четырех сетах обыграл Тиафо и впервые вышел в полуфинал турнира

Лоренцо Музетти продолжает участие на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Фрэнсис Тиафо (США, 15) 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Итальянский теннисист сравнял счет в личных противостояниях с Тиафо (4-4), взяв реванш за поражение в прошлом году на “Мастерсе” в Цинциннати.

Музетти во второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. В предыдущем сезоне ему удалось дойти до этой стадии на Уимблдоне. Таким образом он стал всего третьим итальянцем в Открытой Эре, который вышел в полуфинал “мэйджора” на рызных покрытиях. Такое достижение имеют Янник Синнер и Маттео Берреттини.

Отметим, что Музетти в этом сезоне сыграл в полуфиналах на всех грунтовых “Мастерсах”. С 1990 года, когда была введена эта категория соревнований, только четырем игрокам удавалось сделать это и дойти до полуфинала на Ролан Гаррос в одном сезоне – Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу, Энди Маррею и Александру Звереву.

Соперник Лоренцо Музетти определится сегодня в матче Томми Пол (США, 12) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua