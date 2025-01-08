Элина Свитолина: “Мне уже удалось осуществить один камбэк – после рождения дочери, поэтому, можно сказать, это мой второй камбэк”

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое возвращение в Тур после перенесенной в сентябре прошлого года операции на правой стопе



“Прошлый сезон завершился для меня тяжело. Я год играла со стрессовым переломом, он немного создал мне трудности. В конце концов я решила, что пойду на операцию, что я это сделаю. Это было нелегко, ведь это была моя первая операция. Возвращаться – это всегда непросто.

Мне уже удалось осуществить один камбэк – после рождения дочери. Поэтому, можно сказать, это мой второй камбэк. Я просто стараюсь много тренироваться, много часов заниматься и в зале, и на корте. Надеюсь, что буду в форме в течение всего сезона”, – сказала Элина Свитолина.

Напомним, что сегодня Элина Свитолина провела в Мельбурне выставочный матч против пятой ракетки мира Чжэн Циньвэнь.

btu.org.ua