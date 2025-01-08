Ямаль рассказал, планирует ли продолжить сотрудничество с Барселоной

Барса – клуб моей жизни (с)
Фото – Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о новом договоре со своим клубом.
"Я верю, что мой новый контракт будет подписан в ближайшее время. "Барса" – клуб моей жизни. Я надеюсь продолжить сотрудничество с командой и остаться здесь как можно дольше… Я хочу играть в Ла Лиге. Я хочу играть за "Барсу"!
Я продлю свой контракт. Я сделаю это", – сказал игрок.
Напомним, что у Ямаля текущий договор с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 млн евро.
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