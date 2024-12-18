Винисиус – после приза ФИФА: Да, я – лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это

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Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор на своей странице в инстаграме прокомментировал победу в номинации лучшего игрока 2024 года по версии ФИФА.

"Veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил – с латыни).

Сегодня я пишу этому маленькому мальчику, который видел, как многие кумиры поднимали этот трофей – его время пришло. Точнее, мое время пришло. Время сказать… Да, я – лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.

Они пытались и пытаются обесценить меня, приуменьшить меня. Но они не готовы. Никто не скажет мне, за что я должен бороться, как я должен вести себя. Когда я был в Сан-Гонсало, системе было плевать на меня. Меня почти поглотили.

Я победил для себя, для своей семьи. С большой поддержкой на этом пути: "Фламенго", "Реал", сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде на протяжении многих лет, люди, которые сопровождают меня каждый день в моей рутине, те, кто восхищается мной.