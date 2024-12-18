Колапинто: Я считаю, что справился неплохо

Во второй половине сезона Франко Колапинто провёл девять Гран При за рулём Williams, заменяя уволенного Логана Сарджента. Контракт основного пилота на следующий год он не получил, но всем остальным вполне доволен.

Франко Колапинто: «В Формуле 1 часто говорят, что «ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка». В своей последней на данный момент гонке я сошёл, пусть и не по своей вине, но в целом я считаю, что справился неплохо.

С первого этапа в Монце мне пришлось многому научиться. Я старался максимально использовать шанс, который мне дали в Williams. Я очень им благодарен.

Первые пять этапов прошли очень хорошо. Потом было непросто в Бразилии, где я впервые провёл гонку в Формуле 1 под дождем. Это был тяжелый опыт, но я должен был его получить.

В Вегасе тоже было тяжело. Если быть строгим к самому себе, то я думаю, что это была большая ошибка – так атаковать в последней попытке, пытаясь выйти в финал квалификации. Некоторых ошибок можно было избежать, но я многому на них научился, получил большой опыт. Моя мечта сбылась».

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