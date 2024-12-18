«Возможно, я ему позвоню». Усик отреагировал на возвращение Кличко 

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик отреагировал на желание легендарного Владимира Кличко вернуться на ринг.

«Я не знаю о Владимире, не думаю об этом. Я не смотрю телевизор, новости, я пока сконцентрирован на боксе. Для меня это интересно. Кличко возвращается? Возможно, я ему позвоню и спрошу: «Чемпион, это правда?» Я поговорю с ним и расскажу, правда это или нет», – сказал Усик.

Возможными соперниками Кличко могут стать Даниэль Дюбуа, Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua