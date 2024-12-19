Даже если проиграет Усику. Фьюри исключил завершение карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри заявил, что любой исход поединка против Александра Усика не заставит его завершить карьеру, потому что британец продолжает получать удовольствие от бокса.

«Меня это не интересует. Разговоры о завершении карьеры – для дураков. Я продолжаю получать удовольствие от бокса, от выхода в ринг, от подготовки к поединкам. Мне все это нравится».

«Иначе я бы не делал это в 36 лет. Дальше я готов драться с Джошуа, но здесь все зависит от него. Кто знает, чего он хочет? Лично я мотивирован продолжать», – сказал Фьюри.

Поражение от Усика в мае стало первым в карьере Тайсона.

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sport.ua