Джек Кроуфорд надеется, что его заметят в Cadillac

В 2026 году в Формуле 1 должна дебютировать заводская команда Cadillac. Ожидается, что за руль одной из машин сядет американский гонщик. Джек Кроуфорд, резервный гонщик Aston Martin, надеется, что выступлениями в Формуле 2 он обратит на себя внимания руководства Cadillac, и ему предложат контракт.

Джек Кроуфорд: «В данный момент я вместе с Aston Martin, и план заключается в том, чтобы продолжать работать с командой, учиться и развиваться. Но, конечно, если в какой-то команде появится свободное место, я с удовольствием его займу. Честно говоря, это моя мечта, и если мне поступит предложение, я его рассмотрю.

В следующем году я буду выступать в Формуле 2. В Формуле 2 и в Формуле 3 не так и много американских гонщиков. Конечно, среди претендентов на место [в Cadillac] есть несколько парней из IndyCar, но я совершенно точно на данный момент лучший американский гонщик, выступающий в Европе».

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