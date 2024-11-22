Ф2: Форнароли заменит Мэлони в Абу-Даби

В 2025 году действующий чемпион Формулы 3 Леонардо Форнароли перейдёт в Формулу 2, где будет выступать в составе Invicta Racing. Однако до этого итальянский гонщик сядет за руль машины Rodin Motorsport на финальном этапе сезона в Абу-Даби.

В составе команды Леонардо Форнароли заменит Зейна Мэлони, который не сможет принять участие в гонке на трассе Яс-Марина, поскольку в этот же уик-энд в составе Lola Yamaha ABT будет выступать в первом этапе нового сезона Формулы Е в Сан-Паулу.

Леонардо Форнароли: «Я очень благодарен за возможность провести финальный этап сезона Формулы 2 в составе сильной команды Rodin Motorsport.

Меня ждёт серьёзный вызов, поскольку я впервые сяду за руль Формулы 2, Мне предстоит многому научиться, но я не могу дождаться, когда выйду на старт в Абу-Даби».

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