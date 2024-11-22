Степановский: В сборной не существует неважных матчей, все это прекрасно понимают и готовятся к Израилю на сто процентов

Сине-желтые в отборе на Евробаскет-2025 сыграют с израильтянами два матча в Риге – 23-го и 25-го ноября

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал предстоящую двухматчевую дуэль с Израилем в квалификации на Евробаскет-2025.

«Израиль — это не только Мадар и Соркин, не только игроки, которые выступают в Евролиге. У них также очень хорошие игроки, которые выступают в Хапоэле. Также они приехали с американским легионером Кадином Керрингтоном, который проводит хороший сезон. Они сильны на любой позиции, и мы должны в первую очередь думать о своей игре и все сделать для того, чтобы использовать свои сильные стороны, хорошо сыграть в защите и выполнить все, что мы подготовили на 100%. Тогда будет положительный результат».

«К матчу все готовы, кроме Виталия Зотова, который получил повреждение и не сможет помочь нашей команде. Все остальные ребята в хорошем настроении, в очень хорошей форме приехали в сборную».

«Ребята понимают ответственность. В сборной не существует неважных матчей, все это прекрасно понимают и готовятся на сто процентов, эмоциональное состояние очень хорошее».

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Напомним, еще 13 ноября был оглашен расширенный список из 16 игроков на матчи против Израиля в квалификации на Евробаскет-2025. Степановский, комментируя заявку, отметил, что в нее вошли некоторые игроки, которые были травмированы в предыдущем окне на матчи сборной.

Украина номинально «домашний» матч с Израилем проведет в Риге в субботу, 23 ноября. Начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Билеты можно приобрести здесь. На той же площадке «Арена Рига» пройдет и вторая встреча, где уже «хозяевами» будут израильтяне. Поединок состоится 25 ноября.

Сборная Украины последние на данный момент официальные матчи провела еще в феврале. Сине-желтые в первом туре квалификации Евробаскета-2025 уступили на выезде Словении (73:87), а затем драматично проиграли Португалии (77:79).

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