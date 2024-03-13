Квиток на НБА дешевший, ніж Біг Мак. Потрапити на один з найближчих матчів ліги можна за смішні гроші

Уночі з 13 на 14 березня в Мемфісі відбуватиметься гра між аутсайдерами Заходу та Сходу. Зустрічатимуться команди «Грізліс» та «Шарлотт», у яких залишаються виключно математичні шанси зачепитися за плей-ін.

У мережі розлетілася картинка, на якій демонструється скріншот платформи, яка реалізує квитки на матчі НБА на арені в Мемфісі. Ціна приголомшує: найдешевші перепуски на гру можна придбати всього за два долари – приблизно 80 гривень. Для порівняння, придбати Біг Мак в українському Макдональдсі вам коштуватиме не менше 110 гривень:

Фото: SuperTalk Mississippi

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