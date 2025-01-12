Багатскис: У сборной Украины все еще есть шансы зацепиться за выход в финальную часть Евробаскета

Латвийский специалист рассказал об обстоятельствах своего возвращения в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился подробностями своего назначения на этот пост.

«Мне позвонил Александр Волков, мы поговорили и он сказал, что у Федерации есть предложение, чтобы я снова возглавил национальную сборную. Я взял определенное время на размышления, поскольку во-первых, мне надо было согласовать это с моим действующим клубом. Второй момент — были определенные вопросы личного характера. И третий фактор, чисто спортивный: если Федерация решила сменить главного тренера, это ок, это ее право. Но я бы говорил о том, как я вижу игру сборной».

«Клуб мне позволил совмещать работу с национальной сборной Украины, свои моменты я также решил и в итоге, я принял этот вызов. Надо отметить, что работа тренера — это всегда вызов. Почему? Потому что это возможность показать свое умение, свое видение баскетбола. В той ситуации, в которой сборная Украины оказалась в отборе на Евробаскет, — ноль побед и четыре поражения, — я считаю, шансы зацепиться за выход в финальную часть турнира все равно есть. Пока есть теоретический шанс, значит, есть и практический. Мы должны сделать то, что зависит от нас. Все остальное разберем позже».

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«Контракт подписан до чемпионата мира 2027 года. Конечно, сначала надо сделать сейчас все, чтобы пробиться на Евробаскет, а потом уже будем смотреть дальше».

Напомним, латвийский специалист возглавил сборную Украины 29 декабря, сменив на должности Виталия Степановского, об увольнении которого стало известно заранее.

Багатскис ранее уже возглавлял сборную Украины в период с 2019 по 2022 год. Специалист выводил сине-желтых в финальную часть Евробаскета-2022. На турнире украинцы дошли до 1/8 финала, где уступили Польше.

Также Айнарс имеет богатый опыт работы в украинском клубном баскетболе — ранее он тренировал Киев-Баскет, Кривбассбаскет и Будивельник.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

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Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут в следующем месяце. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

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