Бостон с Михайлюком вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Даллас повел в серии с Клипперс

В ночь на 2 мая состоялись два матча раунда 1/8 финала плей-офф НБА.

Бостон Селтикс добыл четвертую победу над Майами Хит (118:84) и вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Кливленд — Орландо. На счету украинца Свята Михайлюка в отчетной игре — один подбор, один ассист и один перехват за почти 10 минут на площадке.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

Бостон Селтикс — Майами Хит — 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18)

Счет в серии — 4:1

Лос-Анджелес Клипперс — Даллас Маверикс — 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)

Счет в серии — 2:3

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