Британский супертяж: «Меня раздражает этот боксер. Хочу нокаутировать его»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Опытный супертяж Диллиан Уайт до конца карьеры хотел бы успеть провести бой с Деонтеем Уайлдером, который недавно с победы вернулся в ринг после годичной паузы.

«Уайлдер вернулся с победой, но победил того, кого и должен был. Мне бы хотелось провести с ним бой, потому что я верю, что могу его победить, как это сделали Паркер и Чжилей».

«Меня раздражает Уайлдер, мне он не нравится. И мне не нравится, когда меня кто-то раздражает. Надеюсь еще успеть провести с ним поединок», – сказал Уайт

Уайт 16 августа проведет бой против Мозеса Итаумы.

Уайлдер вернулся. Вялый бой, но очередная досрочная победа

sport.ua