Британский супертяж: «Меня раздражает этот боксер. Хочу нокаутировать его»

Опытный супертяж Диллиан Уайт до конца карьеры хотел бы успеть провести бой с Деонтеем Уайлдером, который недавно с победы вернулся в ринг после годичной паузы.
«Уайлдер вернулся с победой, но победил того, кого и должен был. Мне бы хотелось провести с ним бой, потому что я верю, что могу его победить, как это сделали Паркер и Чжилей».
«Меня раздражает Уайлдер, мне он не нравится. И мне не нравится, когда меня кто-то раздражает. Надеюсь еще успеть провести с ним поединок», – сказал Уайт
Уайт 16 августа проведет бой против Мозеса Итаумы.
Уайлдер вернулся. Вялый бой, но очередная досрочная победа
sport.ua