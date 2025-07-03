Ферстаппен: В отпуск я точно не собираюсь

В четверг в Сильверстоуне Макса Ферстаппена окружили журналисты, но упорные слухи о переходе в Mercedes он комментировать не стал.

Кто-то предположил, что Ферстаппен может взять годичный отпуск, чтобы со стороны оценить расстановку сил в 2026-м, а потом подписать контракт с самой перспективной командой, но этот сценарий Макс отверг.

Макс Ферстаппен: «Нет, в отпуск я точно не собираюсь. Я буду выступать в Формуле 1, и в будущем постараюсь совмещать эти выступления с участием в других гонках, которые мне интересны. Я хочу попробовать себя за пределами Формулы 1, и я это уже делаю, работая на тестах, но в итоге хочу участвовать и в гонках.

Слухи о переходе в Mercedes? Честно говоря, мне нечего добавить к сказанному на прошлой неделе в Австрии. Всё, что я сказал на той неделе, остаётся в силе. С моей стороны ничего не изменилось.

В Австрии мы провели не лучший уик-энд, к тому же немного не повезло – в итоге мы не добились хорошего результата. Там мы упустили свой шанс, но здесь можем добиться большего – на это я и настроен».

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