Уимблдон. Свитолина сыграет матч третьего круга в пятницу

Известно расписание матчей пятого игрового дня на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава

Court 1 | 3 запуск (начало игрового дня на корте в 15:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 14) – Элизе Мертенс (Бельгия, 24)

*парные матчи будут добавлены позднее

Начало игрового дня на внешних кортах запланировано на 13:00 по Киеву. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua