Организаторы турнира в Мадриде отменили продолжение игрового дня

Сегодня в столице Испании больше не состоится ни одного теннисного матча



“По причинам, не зависящим от организаторов, и в целях обеспечения общей безопасности, общенациональное отключение электроэнергии, произошедшее в Испании в понедельник, 28 апреля, вынудило отменить дневную и вечернюю сессии турнира Mutua Madrid Open”, говорится в официальном заявлении.

Отметим, что сегодня около 14:00 по Киеву в западной части Европы начались проблеми с электростабжением. Без электричества оказались Испания, Португалия и отдельные регионы Франции.

По информации португальского сетевого оператора REN, причиной масштабного блэкаута могло стать “редкое атмосферное явление”, которое может продлиться еще неделю.

Сообщается, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли “аномальные колебания” в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети.

btu.org.ua