Финал Уимблдона-2025: Синнер vs Алькарас — прогноз и анонс

В воскресенье, 13 июля 2025 года, на легендарных кортах Уимблдона состоится главный матч турнира — финальное противостояние между первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии и вторым номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сайте sportplus.live. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua/

Синнер возвращается после непростого сезона

Для Янника Синнера этот сезон стал настоящим испытанием. Итальянец возвращался на корт после дисквалификации, но смог быстро набрать форму: уже в первом турнире после перерыва в Риме он дошёл до финала, где уступил Алькарасу. История повторилась и на Ролан Гаррос: снова финал, снова поражение от испанца.

Несмотря на это, в 2025 году Синнер уже имеет в активе три титула Большого шлема. На Уимблдоне он впервые вышел в финал. На пути к решающему матчу Янник уверенно обыграл Нарди, Вукича и Мартинеса в трёх сетах. Самым трудным оказался поединок против Григора Димитрова, где Синнер уступал по сетам 0:2, но матч прервался из-за травмы соперника.

Затем итальянец прошёл Бена Шелтона (7:6, 6:4, 6:4), а в полуфинале уверенно разобрался с Новаком Джоковичем (6:3, 6:3, 6:4). Стоит отметить, что серб, по словам экспертов, был далёк от оптимальной формы.

Карлос Алькарас идёт за третьим титулом подряд

Для Карлоса Алькараса финал Уимблдона стал уже шестым подряд, а серия побед достигла 24 матчей. Испанец уже дважды подряд выигрывал Уимблдон и сейчас нацелен на третий титул подряд.

С начала сезона у Карлоса не всё шло гладко, но с грунтовых турниров он набрал форму и демонстрирует уверенную игру. Тем не менее, на пути к финалу Алькарасу пришлось нелегко. Уже в первом раунде он провёл тяжёлый пятисетовик против ветерана Фабио Фоньини. В четырёх сетах Карлос обыгрывал Яна-Леннарда Штруффа, Андрея Рублёва и Тейлора Фритца, а британцев Кэмерона Норри и Хьюго Тарвета прошёл в трёх партиях.

«Этот финал важен для меня. Даже если я не стану первой ракеткой мира, победа на Уимблдоне и шестой шлем в карьере — большая цель», — отметил Алькарас в одном из интервью.

Личные встречи и статистика

В очных противостояниях уверенно лидирует Алькарас: 8 побед против 4 у Синнера. Итальянец не выигрывал у Карлоса уже пять матчей подряд. Самая памятная их встреча — финал Ролан Гаррос 2025 года, где Алькарас смог отыграть три матчбола в четвёртом сете и совершить впечатляющий камбек.

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор оценивают шансы финалистов как равные, но небольшое преимущество отдают Алькарасу благодаря опыту, успешной статистике личных встреч и статусу действующего чемпиона.

Тем не менее, Синнер явно настроен взять реванш за предыдущие поражения. Оба теннисиста уже доказали, что являются лидерами поколения, а победа в этом матче добавит ещё один шлем в их коллекцию.

«Финал Уимблдона между Синнером и Алькарасом — это не просто спорт, это битва амбиций, силы воли и мастерства. Мы с нетерпением ждём начала матча», — говорится в комментарии на сайте Sport.ua.

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