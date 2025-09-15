Калдаш-да-Раинья. Снигур выиграла свой стартовый матч в основной сетке

Дарья Снигур вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Португалии



Калдаш-да-Раинья, Португалия • 15-21 сентября • хард • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка, получившая четвертый номер посева, в матче первого круга обыграла француженку Жюли Белгравер – 6:4, 6:1.

Для Снигур это был первый матч за последний месяц. В середине августа она уступила на старте квалификации US Open.

Следующая соперница Дарьи определится в противостоянии Лина Глушко (Израиль) – Кристина Дмитрук (-).



Фото: Getty Images.

