В Pirelli делают ставку на самые мягкие составы

Шинники Pirelli подготовили для Гран При Азербайджана резину трёх самых мягких составов, которые на шаг мягче, чем в прошлом году. Соответственно, в качестве Soft в Баку будет применяться C6, с которым команды имели дело в Имоле, Монако и Монреале. C5 будет в роли Medium, а C4 – Hard.

Для асфальтового покрытия городской трассы в столице Азербайджана характерны низкие уровни сцепления и износа резины, и если бы в Pirelli привезли в Баку такие же составы, как и год назад, это бы неизбежно означало, что все смогут преодолеть дистанцию гонки с единственным пит-стопом. Ставка на самую мягкую резину хотя бы делает теоретически возможной схему с двумя остановками в боксах.

Впрочем, как отмечают итальянские шинники, поскольку команды и гонщики по ходу сезона научились очень рационально расходовать ресурс резины, то вряд ли можно ожидать разнообразие тактических схем. При этом на трассе в Баку есть длинные прямые участки, на которых машины развивают очень высокие скорости, поэтому резина там испытывает значительные вертикальные нагрузки.

Но если на широкой старт-финишной прямой могут без проблем поместиться три машины в ряд, то на некоторых секциях кольца, которые проходят по старому городу, например, в 8-м повороте, трасса очень сильно сужается.

Как всегда, на трассах подобного типа из-за близости стен у гонщиков практически нет права на ошибку, и за любые промахи, даже самые незначительные, приходится платить высокую цену. В том числе поэтому и в субботу, и в воскресенье высока вероятность жёлтых флагов и появления автомобиля безопасности.

Неофициальный рекорд скорости был установлен Валттери Боттасом именно в Баку, который на Williams FW38 с двигателем Mercedes в квалификации, предшествовавшей гонке 2016 года, разогнался до 378 км/ч. Поэтому инженерам предстоит решать непростую задачу по выбору оптимального уровня прижимной силы, т.е. чтобы добиться нужных скоростей и в квалификации, и в гонке, необходимо найти некий компромисс.

В Баку на каждом круге поверхность шин постоянно подвержена циклам нагрева и охлаждения, и температура резины может меняться в довольно широких пределах. На самых узких участках трассы в старом городе шины работают с высокими нагрузками, поэтому поверхность резины нагревается примерно до 90 градусов.

Затем её температура существенно снижается на секции, которая начинается после 16-го поворота и продолжается вплоть до зоны торможения перед 1-м поворотом. Температура передних шин в конце прямой может быть всего 40 градусов, а это может приводить к ошибкам на торможении как в квалификации и в гонке, так и на рестартах, если на трассу будет выпущен автомобиль безопасности.

Дополнительные факторы, которые приводят к снижению температуры резины – это тени от зданий и сильный ветер, который дует на открытых участках трассы.

