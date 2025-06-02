Кристиан Хорнер: Макс извинился перед Red Bull Racing

Кристиан Хорнер подтвердил, что Макс Ферстаппен извинился перед командой за намеренное столкновение с Джорджем Расселлом.

Руководитель Red Bull Racing опубликовал заявление в социальных сетях, в котором рассказал о некоторых деталях брифинга, прошедшего после гонки.

«Гонка в Испании завершила строенную серию этапов, и мы уехали из Барселоны огорчёнными из-за того, что не смогли добиться большего в гонке, – говорится в заявлении Кристиана Хорнера. – Команда выбрала атакующую стратегию с тремя пит-стопами, которая нам казалась лучшим выбором, и только выезд автомобиля безопасности всё испортил. Если бы не три пит-стопа, мы бы не смогли настолько приблизиться к Ландо Норрису.

Автомобиль безопасности выехал в худший из возможных моментов для нашей стратегии. У нас был выбор оставаться на трассе на старых шинах или рискнуть с новым комплектом жёстких шин. Все сильны задним умом, но мы приняли лучшее решение на тот момент, исходя из доступной информации.

Последующий результат разочаровал, поскольку Макс легко мог подняться на подиум и заработать много очков в чемпионате. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселлом.

Автомобиль безопасности испортил гонку и Юки Цуноде. В противном случае он финишировал бы или рядом с десяткой или даже заработал очки, учитывая траекторию его продвижения.

Но это гонки – всё может измениться за тысячную долю секунды. Это одна из причин, по которой мы так увлечены и так любим этот спорт. У нас выдался сложный уик-энд, но мы будем много работать в следующие недели, чтобы внести улучшения в настройки машины и вернуться сильными в Монреале».

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