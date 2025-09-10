Бриаторе рассказал, когда в Alpine выберут напарника Гасли

В дни Гран При Италии в Alpine объявили о продлении контракта с Пьером Гасли до конца 2028 года. Кто станет его напарником в следующем сезоне – неизвестно. Исполняющий обязанности руководителя команды Флавио Бриаторе рассказал, когда будет принято решение.

Флавио Бриаторе: «Мы ещё не решили, кто станет напарником Пьера. Я считаю, что в данный момент Франко Колапинто хорошо справляется. В самом начале ему не хватало опыта, но так можно сказать про многих молодых гонщиков.

В последних трёх-четырёх гонках он выступает намного стабильнее и не допускает ошибки. Возможно, Франко и останется в команде.

У нас есть ещё четыре или пять гонок, чтобы сделать выбор, так что посмотрим. Решение нужно принять в ноябре».

