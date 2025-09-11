Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис посоветовал абсолютному чемпиону мира Александру Усику завершить карьеру.

«Усик имеет все, все достижения, заработал много денег. Усик должен завершить карьеру и уйти как король. Лучше уйти в нужное время, потому что могут быть тяжелые последствия. Время – это все, ты никогда не знаешь, что может случиться в будущем. А в боксе возможно все», – сказал латвиец.

Ранее бывший чемпион мира Майрис Бриедис нашел для абсолютного чемпиона Александра Усика следующего соперника.

sport.ua