Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Постол

24 января в Киеве состоялось противостояние между бывшим чемпионом мира по версии WBC 41-летним украинцем Виктором Постолом и аргентинцем Андресом Техадой. Бой, в котором Виктор наконец-то прервал серию поражений. И которым мог бы завершить с боксом.

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Постол давно не побеждал. В последний раз это произошло шесть лет назад

Виктор Постол ворвался в украинское медиапространство большой победой. В 2015 году он встретился с аргентинцем Лукасом Матиссе. Чемпион мира, нокаутер, в тот момент один из признанных лидеров дивизиона. Постол был аутсайдером с большим отрывом.

Однако тогда все сложилось лучше. Подвижного стиля Виктора хватило, чтобы не давать сопернику попадать. Фактически, Матиссе достал оппонента всего несколько раз – украинец выдержал все.

Джеба хватило, чтобы разбивать нападения соперника. Лукас неоднократно натыкался на переднюю руку соперника, а когда пытался контратаковать, то на этом месте уже соперника уже не было. До десятого раунда еще были вопросы, кому судьи отдадут победу. А потом Постол провалил атаку соперника, попал правым прямым ему в глаз, а тот сдался, не поднявшись до конца отсчета.

Оказалось, что попаданий Постола тоже было достаточно. Лицо оппонента травмировалось, а тот правый только завершил результат многих попаданий.

Это был едва ли не главный апсет 2015 года. При этом Виктор победил уверенно и умело. Перебоксировал, а затем нокаутировал нокаутера. На момент остановки поединка двое из трех судей отдавали победу украинцу – дважды 86-85. Еще один видел победу Матиссе – тоже 86-85.

Прошло десять лет. Постол с этого момента неоднократно выступал в США. Бился с Кроуфордом – до 2024-го именно бой против Виктора был последним, который Теренс завершил не досрочно. В прошлом году рекорд обновил Исраил Мадримов.

После этого Виктор встретился чуть ли не со всеми лидерами своего дивизиона: Джош Тейлор, Хосе Карлос Рамирес. До идеальной тройки не хватило только Реджиса Прогрейса. В рекорде и несколько проспектов – Гэри Антуан Расселл, Элвис Родригес. Но всем этим боксерам Постол проиграл.

Конечно, можно говорить, что поражения где-то близки или спорны. Тем же Тейлору и Рамиресу Постол дал отличные бои. Второй вообще много страдал из-за стиля украинского боксера. Однако с течением времени и возрастом пришли и досрочные поражения. И пусть бой с Расселлом остановили несколько спорно – чтобы сохранить идеальный рекорд американца. К остановке боя против Родригеса вопросов быть не может.

И вот теперь Киев, соперник – агрессивный аргентинец. Не нокаутер, но постоянно идущий вперед спортсмен. Также менее габаритный, но настырный. Опытный, но боев хоть и много, уровень оппозиции не впечатляет. Однако теперь джеба и подвижности едва не стало недостаточно.

На старте встречи Виктор Постол несколько раз прошел по грани. Оппонент не делал ничего удивительного, но попадал. И попаданий боксера с десятком досрочных побед в шестидесяти боях оказалось достаточно, чтобы качать украинца.

Дальше Постол разогрелся. Этого стоило ожидать, учитывая, что Виктору 41 год и в таком возрасте и с таким перерывом (почти два года), потребовалось время. Проблем стало меньше, но они не пропали полностью.

Виктор показал характер и класс. Хорошо накидывал в разменах – месте, где преимущество мог бы иметь оппонент. Умело двигался по сторонам, не давая сопернику зажать себя. Однако это уже был не тот самый Постол. Странно было ожидать, что после перерыва и в таком возрасте украинец вернет форму 10-летней давности.

Для 40-летнего боксера, который идет на серии поражений с 2019 года, Виктор выглядел даже хорошо. Достаточно атлетичный, физически сильный. Традиционно хорошо подвижен на ногах. Однако всего этого было недостаточно, чтобы остановить аргентинского агрессора, который гораздо хуже Лукаса Матиссе, десять лет назад выходившего на Постола.

Однако для победы этого хватило. Техадо бил силовыми ударами весь бой и почти не просел физически. Постоянно давил. Продолжал давить, когда оппонент ощущал его удары – это происходило очень часто. Умение держать удар Виктора все же ухудшилось – когда-то его не мог пробить даже Кроуфорд. Однако украинец справился со всем этим.

Итоговый результат – победа Виктора Постола единогласным решением судей. По делу.

Что теперь?

Виктор Постол ответил на главный вопрос – он намерен продолжать выступления. Прямо в ринге заявил, что да, он пока в боксе.

Но, конечно, говорить о больших вечерах бокса, чем прошедший, не приходится. Если бы Постол победил хотя бы одного из топов или проспектов, о которых упоминалось выше, возможно, разговоры о более громких турнирах были бы актуальны. Однако сейчас смысла в этом нет.

Виктор – возрастной экс-чемпион. Он хуже держит удар, чем раньше. Это чувствовалось, при том, что Техада – далеко не нокаутер или боксер такого класса, который может ударить точно и делать это часто.

Для турниров в Украине уровня Постола достаточно и еще один-два поединка в 2025-м он может провести. Перекрыть неудачную серию удачной, если боксировать будет чаще и увереннее, а уровень оппозиции будет соответствующим.

Как мы могли увидеть, Виктора любят дома и будут с удовольствием смотреть его поединки. Так что до конца этого года Постол может еще несколько раз проявить себя. Главное – уметь вовремя остановиться и уйти после победы, а не поражения от какого-то середняка.

sport.ua