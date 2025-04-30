«Почему ты забираешь мою страну?» Усик дерзко ответил Трампу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом остановить войну в Украине. Спортсмен заявил, что наше государство не собирается уступать территории ради мира.

– Трамп пытается достичь мирного соглашения, но в рамках этого соглашения сейчас считается, что Украина должна будет позволить рф сохранить значительную часть территорий, которые она незаконно захватила. Как вы к этому относитесь?

– Это глупости. Это полная дурь. Слушайте! У нас много спорных мест. Но почему России можно, а остальному миру нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть земля. Украина – это, это – это Украина. Хорошо? Живем так. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста.

– Что бы вы хотели сделать президент Трамп?

– Пожалуйста, остановите войну в Украине.

– Но не отдавать рф эти территории?

– Нет. Конечно, нет. Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ, – сказал Усик.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы…

sport.ua