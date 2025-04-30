Монтойя: Red Bull может опуститься до уровня Williams

В 2026 году Red Bull Racing перейдёт на собственные силовые установки, разработанные совместно с компанией Ford. Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что из-за отказа от двигателей Honda команда из Милтон-Кинса может выпасть из числа лидеров, что подтолкнёт Макса Ферстаппена к уходу.

«Никто не знает, каким в следующем году окажется двигатель Red Bull, – поделился мнением Монтойя. – Они легко могут опуститься до того уровня, который в этом сезоне демонстрирует Williams.

Если Red Bull действительно окажется среди команд средней группы, то Макс Ферстаппен начнёт задавать вопросы, хочет ли он и дальше оставаться в команде. Этот фактор станет ещё более важным, учитывая все те условия в контракте, которые позволяют ему досрочно завершить сотрудничество.

Но куда пойдёт Макс? Ему будет сложно перейти в McLaren, поскольку там недавно продлили контракт с Оскаром Пиастри. Уволит ли Тото Вольфф Кими Антонелли, чтобы освободить место для Ферстаппена? Или он уволит Джорджа Расселла? Я не знаю, как быстро принимаются такие решения».

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