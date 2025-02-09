Президент FIA запретит трансляцию радиопереговоров?

Перед очередным раундом борьбы с эмоциональными репликами гонщиков во время сражений на трассе президент FIA настроен решительно.

Всё началось с того, что в прошлом году Мохаммед Бен Сулайем сравнил лексику гонщиков с «рэперами», вызвав недовольство Льюиса Хэмилтона, а позже получив ответ от профсоюза гонщиков GPDA, в котором они заявили, что президенту следует «следить за своим тоном и языком».

Выступая на недавнем саммите FIA в Испании Бен Сулайем вновь поднял эту тему, заявив, что рассматриваются все варианты борьбы с этим явлением. Одна из его идей – полностью отказаться от передачи радиопереговоров в телевизионный эфир, но тут FIA вторгается на территорию FOM – в пакетах премиум-подписки любой обмен сообщениями между гонщиками и пит-лейн воспроизводится в режиме реального времени, и если возникнут проблемы, FIA грозят судебные иски.

Зимой Сулайем заявил, что «это не дело гонщиков, обсуждать его методы руководства», в ответ ему намекнули, что и некоммерческая федерация не должна вмешиваться в коммерческие вопросы.

Ключевая фраза Сулайема на этой встрече: «Мы по-прежнему являемся владельцами чемпионата», вполне раскрывает суть продолжающегося конфликта между президентом FIA и Формулой 1.

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