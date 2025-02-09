Барселона планирует договориться об обмене футболистов с Миланом ради Леау, – El Nacional

Каталонская "Барселона" заинтересована в португальском вингере "Милана" Рафаэле Леау.

25-летний футболист оценивается итальянским клубом в 100 млн евро. Это большие средства для испанского гранда, поэтому может быть предложено соглашение в формате "деньги+игрок". Вингер "сине-гранатовых" Ферран Торрес нравится Сержиу Консейсау, поэтому его могут включить в обмен.

Также сообщается, что Леау – одна из главных целей президента "Барселоны" Жоана Лапорты. В текущем сезоне португалец отличился 9 голами и 7 ассистами в 31 поединке.

www.ua-football.com