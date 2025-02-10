Нью-Дели. Ваншельбойм за час разгромил “нейтрального” соперника на старте квалификации, Джавакян проиграл первому сеяному

Украинские теннисисты стартовали в квалификации “челленджера” в Индии



Нью-Дели, Индия • 10-16 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм (№501 АТР) в первом круге квалификации турнира со счетом 6:1, 6:2 разгромил «нейтрального» теннисиста Евгения Тюрнева (№376 АТР). Поединок продолжался ровно один час, за которые украинец один раз проиграл свою подачу и сделал шесть брейков. За выход в основную сетку Ваншельбойм сыграет с итальянцем Якопо Берреттини (№324 АТР). Это будет первая встреча между теннисистами.

Юрий Джавакян (№506 АТР) в упорной борьбе проиграл первому сеяному Энцо Куако из Франции (№237 АТР) – 2:6, 6:2, 4:6. Теннисисты провели на корте ровно два часа. Украинец сделал семь брейков, но восемь раз проиграл свою подачу.

В основной сетке турнира в Нью-Дели также сыграет первая ракетка Украины Александр Овчаренко (№311 АТР). В первом круге его соперником будет один из «квалифаеров».

btu.org.ua