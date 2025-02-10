Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Володимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вспомнил свой последний бой на профи-ринге против Энтони Джошуа.

«Я тогда был очень уверен в себе. Не было никаких сомнений, что я выиграю этот бой. Я даже не мог поверить, что проиграю. Я был более опытным, знал, что надо делать в конкретные моменты.

Трудно подобрать слова, чтобы рассказать, что произошло. Это была не моя ночь, я был одержим победой, верил в это, но что произошло, то произошло», – сказал Кличко.

В 2017 году Кличко в титульном бою проиграл нокаутом Энтони Джошуа в 11 раунде и впоследствии повесил перчатки на гвоздь.

sport.ua