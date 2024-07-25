Усик приедет на Олимпийские игры со специальной миссией. Известны детали

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22–0, 14 КО) в своих социальных сетях сообщил, что приедет на Олимпийские игры 2024 во Франции со специальной миссией:

«Мы едем на Олимпиаду! Я помню свое путешествие туда 12 лет назад, нацелен на золото.

Я хорошо помню эмоции – сочетание страха и решительности, стремление к победе. Сейчас я хочу поддержать членов сборной Украины, которые испытывают эти чувства.

Трудно согласиться с тем, что эта Олимпиада может быть последней, на которой пройдут соревнования по боксу.

Эта потеря была бы разрушительной для нашего спорта, поскольку в любительском боксе появляются новые таланты. Я считаю, что олимпийское золото – вершина достижений любого спортсмена.

Вот почему моя команда Ready To Fight и я посвящаем время в Париже для поиска способов помощи. Мы стремимся сохранить олимпийский бокс для будущих поколений, гарантируя, что он остается честным, прозрачным и в самом деле олимпийским», – сообщил Усик.

В апреле в МОК заявили, что комитет должен иметь партнерскую международную федерацию бокса, чтобы сохранить бокс в программе Олимпиады. Предварительно, на Играх 2028 в Лос-Анджелесе боксерского турнира не будет.

sport.ua