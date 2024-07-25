Прага. Носкова и Линетт поспорят за место в финале, Самсон – самая юная полуфиналистка в Туре с 2019 года

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Чехии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Элла Зайдель (Германия) 6:1, 6:3

Магда Линетт (Польша, 4) – Виктория Томова (Болгария, 5) 4:6, 6:3, 6:2

Магдалена Френх (Польша, 6) – Ангелина Калинина (Украина, 3) 2:6, 6:0, 6:1

Лаура Самсон (Чехия, WC) – Оксана Селехметьева (-, Q) 2:6, 6:3, 7:5

Линда Носкова и Магда Линетт проведут вторую очную встречу: в прошлом году полька была сильнее чешской теннисистки на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Отметим, что Носкова третий год подряд сыграет в полуфинале домашнего турнира (два предыдущих сезона проводился на харде). В январе чешка доходила до полуфинала в турнира WTA 500 в Брисбене. Для Линетт полуфинал в Праге также будет вторым в сезоне – в апреле она дошла до финала в Руане.

Лаура Самсон, которая впервые в карьере выступает на турнире WTA, выиграла уже третий матч подряд. 16-летняя чешка стала самой юной участницей полуфинала на уровне Тура с 2019 года, когда 15-летняя Коко Гауфф выиграла титул в Линце. Соперницей Самсон завтра будет Магдалена Френх.

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