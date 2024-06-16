Лион. Орлов стал призером «челленджера» в парном разряде

Украинский теннисист не смог завоевать свой дебютный титул на турнирах ATP Challenger Tour

Лион, Франция • 10-16 июня • грунт • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Владислав Орлов/Маркос Каловелонис (Украина/Греция, ALT) — Мануэль Гинар/Грегуар Жак (Франция, 2) 6:4, 3:6, 6-10

В финальном поединке украинско-греческая пара один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала один брейк и проиграла один гейм на своей подаче.

29-летний Владислав Орлов второй раз в карьере дошел до финала на «челленджере» в парном разряде и второй раз потерпел поражение в решающем поединке. На пути к титульному матчу Орлов и Каловелонис одержали три победы.

Ранее в этом сезоне Владислав Орлов трижды сыграл в парных финалах на турнирах ITF и завоевал три титула.

За свое выступление в Лионе украинский теннисист заработал 2 025 евро призовых и 60 рейтинговых очков.

btu.org.ua