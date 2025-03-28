“Конечно, некоторые аспекты этого решения дались нелегко”. Вторая ракетка россии объявила о смене своего гражданства

12-я ракетка мира Дарья Касаткина объявила, что будет выступать под австралийским флагом



«Я рада сообщить вам всем, что моя заявка на постоянное проживание была одобрена правительством Австралии. Австралия — место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимное, и я чувствую себя здесь как дома. Мне нравится бывать в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности обосноваться там. В связи с этим я объявляю, что отныне в своей профессиональной теннисной карьере я буду представлять Австралию.

Конечно, некоторые аспекты этого решения дались нелегко. Я хочу выразить благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении моего теннисного пути. Я всегда буду с уважением и теплом относиться к своим корням, но я взволнована началом этой новой главы в моей карьере и жизни под флагом Австралии.

Спасибо вам всем за понимание и постоянную поддержку! 💜», – написала Касаткина в своих социальных сетях.

27-летняя Дарья Касаткина за свою карьеру выиграла 8 титулов в одиночном разряде и еще 11 раз доходила до финала. Ее высшая позиция в рейтинге – №8 (впервые поднялась в октябре 2022 года). На теннисном корте заработала 13,2 млн. долларов США.

Отметим, что слухи о возможной смене гражданства Касаткиной ходили последние несколько лет и особенно усилились после ее интервью во время Уимблдона-2023, в котором она заявила, что ей “как гомосексуалке, которая осуждает войну, опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим”.

btu.org.ua