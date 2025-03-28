Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер и директор команды Александра Усика Сергей Лапин хотел бы увидеть бой украинца против шоумена Джейка Пола по правилам ММА.

Этой идеи поддерживается и сам Александр, который распространил в своем Инстаграме постер поединка с Полом по правилам ММА.

«👀», – написал Усик, отметив Джейка Пола.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге. Усик в свою очередь в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри.

sport.ua