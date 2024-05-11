Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна

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12 мая в городе Перт, Австралия, впервые на континенте будет боксировать бывший чемпион мира в трех весовых категориях 36-летний Василий Ломаченко (17-3, 11 КО). Соперником станет местный спортсмен 30-летний Джордж Камбосос (21-2, 10 КО). На кону будут стоять титулы IBF и IBO в легком весе (61,2 кг).

Бой сложился скорее стихийно, чем логично. Одному нужен был пояс, чтобы получить более громкие бои. Второй пришел вовремя туда, куда было нужно. Хотя сейчас это противостояние выглядит в разы конкурентнее, чем несколько лет назад.

Ломаченко проиграл последний бой. И вместо возвращения взял время на долгий отдых

Василий Ломаченко последний раз боксировал весной 2023 года. Тогда его соперником стал американец Девин Хейни, а на кону стояло вожделенное абсолютное чемпионство. Казалось, что все сложилось. Соперник, которого нужно побеждать, неплохой поединок и большее количество выигранных раундов подводили к мысли, что Ломаченко может получить желаемые пояса. Но нет.

Судьи увидели победу Хейни. Может, где-то и из-за самого Василия. Вернее, точно где-то и из-за него. Есть у Ломаченко такая плохая привычка – недорабатывать бои. Вот и здесь она сыграла с ним плохую шутку. Как, в общем-то, и всегда.

По словам самого экс-чемпиона, он был настолько уверен, что забрал большинство раундов, что решил просто доработать бой и даже отдать двенадцатый раунд. Не совсем понятная логика, но судьи вообще не собирались отдавать Ломаченко победу, а финальный раунд все только дополнительно испортил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бой-возвращение Василию могли сделать еще в 2023-м. Боб Арум предлагал разные варианты, в том числе и Шакура Стивенсона за чемпионский пояс. Но отказался уже сам Ломаченко – сказал, что ему нужно больше времени на отдых.

Впоследствии он сам признался, почему так. Говорит, что раньше с ним никто не хотел драться, теперь каждый готов выходить в ринг. Все потому, что он – возрастной боксер и сам Ломаченко это тоже признает. Говорит, что сейчас нужно и больше времени на подготовку и больше времени на восстановление организма. 36 лет, да еще и в легком весе – для многих это уже несколько лет, как пенсия.

Ломаченко на пенсию не собирается, хотя и максимально близок к ней. Вот впереди бой против соперника, которого раньше и соперником не считали бы. А сейчас говорят, что это конкурентное противостояние, а то и вообще Камбосос – фаворит. Сергей Дзинзирук заявил, что даже Джордж может победить нокаутом.

Он вообще-то может. Камбосос почти всегда находится в отличной форме и способен создать проблемы соперникам. Проблема лишь в том, что не всегда хватает для этого навыков и уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Вот, например, два поединка против Девина Хейни. Для этого американец был привезен аж в Австралию. Причем оба раза. И при этом оба раза было понятно, что Девин – сильно лучший боксер, чем Джордж. Но после фантастической победы над Лопесом немного верилось, что Джорджу по силам дать бой претенденту на абсолютное чемпионство.

Как оказалось, не по силам. И вопрос здесь был исключительно в уровне соперника. При достаточно равных габаритах, в родных стенах, Камбосос не сумел показать ничего. Чуть конкурентнее получилась вторая встреча – на этом и все.

Однако он больше Ломаченко. Он младше Ломаченко. И у него есть поединок против огромного фаворита на глазах у родной публики. Похоже, что Камбосос очень и очень заряжен на победу, очень и очень мотивирован. Поэтому сказать, что Ломаченко ждут проблемы, пожалуй, нельзя. А вот то, что Ломаченко могут ожидать проблемы, можно точно.

Кто фаворит?

Очевидно, что Василий Ломаченко – огромный фаворит этого поединка. На него можно поставить с коэффициентом 1.15. На его соперника из Австралии – с коэффициентом 6.30.

И вообще, когда шансы боксера упираются в то, не сдаст ли физически его соперник, не окажется ли он слишком маленьким и в других очень теоретических вопросах, это справедливо. На этот раз – именно так.

Ломаченко – фаворит боя, если только сильно не состарился. Разумеется, как боксер, он потерял достаточно. Это далеко не тот дебютировавший в профи Ломаченко. Далеко не тот, который побеждал всех отказом от продолжения боя. И даже не тот, кто дебютировал в легком весе победой над главным бойцом дивизиона.

Но это все еще один из лучших боксеров легкого веса. Даже если взять всю молодежь, такую, как Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис, тот же Уильям Сепеда. Все равно Ломаченко будет в топе дивизиона. Некоторые издания даже ставят его первым номером. До сих пор, в 36 лет, когда бокс Василия основан на скорости и реакции.

Камбосос может предложить простой план. Молодость, сила, активность, точность, многоударность. Может прессинговать, набрасывать много ударов и заставлять соперника ошибаться.

Сможет ли это делать Джордж, если Ломаченко за год не потерял того, что было в ринге с Хейни? Очень маловероятно, что это произойдет. Василий версии боя против Хейни достаточно легко должен разбираться с Камбососом и становиться чемпионом мира сразу с двумя титулами.

А уже дальше идти за той самой молодежью, о которой говорилось выше. И в поединках с которой он будет аутсайдером. Шакур и Джервонта теперь боксеры, в победу которых над когда-то главным боксером дивизиона верит очень много людей.

Поединок Василий Ломаченко – Джордж Камбосос состоится 12 мая в городе Перт, Австралия. Ориентировочное начало боя – 07:00 по киевскому времени.

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Досрочная победа Камбососа

16 голосов 29.09 %

Победа Камбососа по очкам

13 голосов 23.64 %

Ничья

0 голосов 0.1 %

Победа Ломаченко по очкам

23 голоса 41.82 %

Досрочная победа Ломаченко

3 голоса 5.45 %

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