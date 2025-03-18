Эдди ХИРН: «Новости о поединке за титул абсолютного чемпиона – вранье»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил абсолютному чемпиону мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Дмитрию Биволу, что тот должен встретиться с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал организацию этого противостояния и рассказал, что этот бой не состоится:

«Новости о поединке за титул абсолютного чемпиона – вранье. Все зависит от Турки Аль-Шейха, а он собирается организовать третью встречу Бивола и Бетербиева. Мы видели, насколько близким был предыдущий бой. Именно поэтому есть смысл устроить трилогию.

У нас есть другие варианты для Бенавидеса. Будем пытаться организовать бой американца с Каллумом Смитом, который является временным чемпионом мира по версии WBO. Проблема в том, что все организации постоянно требуют защиты титулов. Я думаю, что в ближайшие 12 месяцев некоторые пояса Бивола станут вакантными», – сообщил Хирн.

sport.ua