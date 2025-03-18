Названы фамилии 12 игроков, подавших судебные иски против ведущих теннисных организаций

Британское издание The Guardian опубликовало фамилии 12 игроков, которые выступили в качестве истцов в судебных исках профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA) на ATP, WTA, ITF и ITIA



Истцами выступают: Вашек Поспишил (Канада), Ник Кириос (Австралия), Райли Опелка (США), Теннис Сандгрен (США), Джон-Патрик Смит (Австралия), Ноа Рубин (США), Анастасия Родионова (Австралия), Николь Меликар-Мартинес (США), Сорана Кырстя (Румыния), Варвара Грачёва (Франция), Чжэн Сайсай (Китай) Алдила Сутджиади (Индонезия).

Напомним, что сегодня стало известно, что PTPA, созданная при участии Новака Джоковича и Вашека Поспишила, заявила о начале судебного разбирательства в США, Великобритании и Евросоюзе против ключевых теннисных структур: ATP, WTA, ITF и ITIA. В поданных исках, как утверждается, раскрываются систематические злоупотребления, антиконкурентные действия и полное игнорирование интересов спортсменов.﻿

Пресс-служба АТР уже опубликовала свое заявление относительно судебных исков поданных PTPA.

btu.org.ua